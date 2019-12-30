МИД РФ прокомментировал принятие закона о церквях в Черногории

МИД РФ выразил серьезную озабоченность в связи с принятием парламентом Черногории «Закона о свободе вероисповедания или убеждений и правовом положении религиозных общин» и призвал соблюдать законные права канонических православных церквей.
«Вызывает серьезную озабоченность ситуация, сложившаяся в связи с принятием парламентом Черногории «Закона о свободе вероисповедания или убеждений и правовом положении религиозных общин». Об атмосфере, в которой это происходило, свидетельствует тот факт, что в результате произошедших в зале заседания беспорядков 17 депутатов оппозиционного «Демократического фронта» были задержаны, в ряде городов страны прошли массовые протесты с участием религиозных и общественных деятелей», – сказано на сайте МИД России.
В комментарии отмечено, что данный закон «предоставляет черногорским властям возможность изъятия у Сербской православной церкви (СПЦ) находящихся на территории страны свыше 650 религиозных объектов с перспективой их передачи в ведение раскольнической непризнанной «черногорской православной церкви». «Речь идет об усилении административного нажима на СПЦ с целью ее полного выдавливания из Черногории», – считают в ведомстве.
В связи с этим в МИДе заявили о необходимости «неукоснительно соблюдать законные права канонических православных церквей».
«Пренебрежение их мнением, посягательство на исторически сложившиеся реалии, попытки узурпации собственности, искусственное создание условий для разобщения верующих чреваты большими проблемами… Единство и сплоченность православного мира, сохранение его вековых устоев являются залогом обеспечения нормального развития общества», – заключили в МИД.
Напомним, правящий в Черногории режим Мило Джукановича решил пойти по пути Украины, а именно добиться автокефалии для раскольников «черногорской церкви» и отобрать церковную собственность у Сербской православной церкви. После чего в нескольких городах состоялись акции протеста против данного закона, в ходе которых произошли столкновения между силовиками и демонстрантами.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, происходящее сейчас в Черногории сильно напоминает историю с хрестоматийным томосом, но только внешне. В целом ситуация гораздо хуже.
Тем временем стало известно, что в Косово собираются повторить действия Черногории по отъему собственности Сербской православной церкви.
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