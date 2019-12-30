Путин и Лукашенко обсудили поставку нефти и газа в Белоруссию

30.12.2019, 18:51, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы, затрагивающие поставки нефти и газа в республику.

Лидеры поздравили друг друга с наступающим Новым годом, а затем затронули вопросы по нефти и газу, пишет БелТА.

Ранее сообщалось, что Путин в разговоре с Лукашенко выразил надежду на продолжение содержательного диалога и совместной работы по интеграции.



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