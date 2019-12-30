Путин и Лукашенко обсудили поставку нефти и газа в Белоруссию

Президент РФ Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы, затрагивающие поставки нефти и газа в республику.
Лидеры поздравили друг друга с наступающим Новым годом, а затем затронули вопросы по нефти и газу, пишет БелТА.
Ранее сообщалось, что Путин в разговоре с Лукашенко выразил надежду на продолжение содержательного диалога и совместной работы по интеграции.
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Последнее: В Московском районе Санкт-Петербурга маршуртка столкнулась с джипом. «Все живы, ребенок испугался, у меня синяк на бедре», – цитирует пострадавшую газета «Петербургский дневник». В результате столкновения маршрутку выбросило на газон, машина получила повреждения в районе входной двери.
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