Мнение: Стороны медали

И еще одна сторона "газовой медали". Эта "медаль" настолько многогранна, что у нее очень много разных сторон. Строго математически, это такая многомерная "медаль", которая периодически проецируется в наше 3D-пространство разнми своими гранями, составляя при этом единое целое.

Интерес США в столь жестком продвижении своего газа на европейский рынок базируется на двух фундаментальных соображениях. Первое заключается в том, что сланцевый бум, безусловно, состоялся. Но он состоялся и окреп в первую очередь за счет существенной долговой нагрузки на победителей соревнования. Сам по себе рынок сланцевой добычи прошел все положенные стадии развития, в конце которых произошло его укрупнение за счет банкротства и поглощения мелких производителей более крупными. Теперь выжившие победители должны решить накопившиеся проблемы. А они таковы: в ближайшие 7 лет все крупные сланцевые производители должны вылатить банкам 71 миллиард долларов. Это много, но пока не фатально:

Тем не менее, эти 71 миллард нужно где-то взять. Заработать. В реальности есть только два макрорынка, где возможно заработать такие деньги — европейский и рынок ЮВА. Задача США заключается в том, чтобы снизить возможности конкурентов на этих рынках, но при этом не затоварить их настолько, что упавшая цена на газ съест всю маржу.

Именно поэтому США пошли на закрытие проекта Северного потока-2, который теперь с очень высокой долей вероятности не заработает вообще или заработает через много лет. В целом по всем прогнозам в ближайшие 7 лет спрос на газ в Европе вырастет на 50 миллиардов кубометров, а на 15-летнем горизонте — до 120 млрд кубометров в год. Повышение спроса ожидается за счет истощения существующих месторождений, а также за счет снижения доли атомной энергетики и угольной генерации.

Задача США — обрезать конкурентам возможности создания резервных мощностей и не только захватить долю на уже существующем рынке, но и по-максимуму взять под себя будущий спрос. По оценкам, захват 25% доли сегодняшнего рынка и половины будущего спроса на газ не только позволит газовым производителям США решить вопрос долговой нагрузки, но и очень неплохо заработать.

Именно поэтому на севере Европы США жестко давят проект Северного потока-2 (и очень успешно), а теперь центр тяжести будет постепенно переноситься на юг — на проект Южного газового коридора и проект поставки восточносредиземноморского газа в Южную Европу. До кучи будут давить и Турецкий поток в части транзитной трубы.

США, будучи единственной мировой сверхдержавой, обладает всем необходимым инструментарием для политического продвижения своих экономических интересов. В данном случае он довольно очевиден и прозрачен. А возможности США продемонстрировали на Северном потоке-2, максимально истощив конкурентов затратами на его строительство, после чего изящно прихлопнув проект, выведя его из игры если не навсегда, то на долгие годы.

Источник: Эль Мюрид

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