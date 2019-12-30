Опубликован мультимедийный альбом к 20-летию Путина у власти

К 20-летию работы президента РФ Владимира Путина на высших государственных постах опубликованы избранные фото- и видеоматериалы.

Проект «Путин.20 лет» приурочен к 20-летней годовщине событий 31 декабря 1999 года. Путин стал исполняющим обязанности главы государства после отставки первого президента РФ Бориса Ельцина.

В мультимедийном альбоме собраны «яркие моменты и интересные вехи», связанные с работой Владимира Путина на постах главы государства и Председателя Правительства за 20 лет. В альбомах размещены фото и видео из официальных визитов, рабочих поездок и встреч Путина.

«Часть собранных здесь материалов широко известна, некоторые наверняка уже забылись, а какие-то из них публикуются впервые. Среди рабочих и протокольных сюжетов нашлось место и неформальным мероприятиям», – говорится в описании проекта.

Пока опубликованы материалы с 2000 по 2004 год включительно, альбомы будут пополняться.

Ранее о подготовке проекта рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что «это не хроника и не летопись, там нет полноты истории, это наиболее яркие, интересные фотографии и видеозаписи прошлых лет».





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