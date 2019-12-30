Мнение: Счастье прожиточного минимума

Наши люди с уверенностью смотрят в завтрашний день! ВЦИОМ презентовал главное достижение путинской 20-летки. В 1999 году в будущем были уверены 33%, в 2019 – аж 51%.

(https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10099)Правда, больше всего лучезарных оптимистов среди самых молодых (18-24)- 71% и старшего поколения (60+) – 61%.

В остальных группах уверенность угасает по мере взросления: 25-34 лет — 46%; 35-44 года — 41%; 45-59 лет- 35%.

И главное, что вера не выходит за рамки года-двух (26%), ну, 3-5 лет (16%). Только у 11% уверенность простирается на срок более 10 лет. 9% уверены буквально только в завтрашнем дне, 17% — в ближайших месяцах.

Да, и светлое будущее, в которое верят наши люди, не так чтоб сильно привлекательно. Для 41% цель — жить не хуже, чем большинство жителей их населенного пункта (хоть чуть выше прожиточного минимума, что ли? Или опрос проводился на Рублевке?) 12% — мечтают просто выжить. Цель жить так, же как на Западе, — установка 11% россиян. Стремятся жить лучше, чем там, только 6%.

И за такое светлое будущее мы все эти 20 лет боролись?

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Источник: СерпомПо

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