Священника, поддержавшего фигурантов «московского дела» отстранили от работы на 5 лет. В епархии назвали это «терапевтической» мерой

30.12.2019, 18:34, Новости дня

Церковный суд Ярославской епархии отстранил от работы на пять лет священника Александра Парфенова, клирика Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря в Ростове Великом. Об этом Парфенов написал в Facebook, опубликовав фото соответствующего указа. 

 

В сентябре священник подписал письмо в поддержку арестованных фигурантов «московского дела». В нем служители церкви настаивали на пересмотре судебных решений о назначенных им тюремных сроках и подчеркивали, что «наказание должно быть соразмерно нарушению закона», а применение силы «не должно осуществляться с неоправданной жестокостью». Ранее несколько подписавших письмо священников уже были отстранены от службы. 

Однако пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский заявил изданию «7×7», что запрет служить — дисциплинарный и не имеет отношения к позиции Парфенова по «московскому делу»:

 

«Это связано с осуществлением его священнической и настоятельской деятельностей. В данном случае запрет является терапевтической церковной мерой, которая должна вернуть человека в правильное настроение, чтобы он в дальнейшем служение продолжил», — сказал Сатомский.

 

Под письмом в защиту заключенных по «московскому делу» подписались более ста священников, настоятели храмов из России, Беларуси, Украины и других зарубежных епархий РПЦ. Один из подписантов, иеромонах Феодорит (Сеньчуков), клирик Могилев-Подольской епархии УПЦ (МП) предсказывал в интервью Настоящему Времени, что у подписантов «могут быть проблемы, независимо от того, священник он или не священник». 

Так называемое «московское дело» было заведено после массовых протестов в Москве в июле и августе 2019 года, когда к выборам в Мосгордуму не были допущены около двух десятков независимых кандидатов. Следствие и власти Москвы пытались доказать, что во время протестов произошли массовые беспорядки, и завели уголовные дела об участии в беспорядках или нападении на полицейских более чем на полтора десятка человек.

Среди тех, кто уже получили приговоры:

Егор Лесных – 3 года колонии за нападение на полицейского, который избивал участников протеста,
Максим Мартинцов – 2,5 года колонии за нападение на полицейского, который избивал участников протеста,
Эдуард Малышевский – 3 года колонии за то, что выдавил ногами стекло в автозаке, и оно упало на стоявшего рядом росгвардейца,
Евгений Коваленко, охранник железной дороги – 3,5 года колонии за то, что бросил мусорный бак в сторону бойца ОМОН,
Кирилл Жуков, машинист метро – 3 года колонии за то, что пытался поднять забрало на шлеме силовика,
Данила Беглец – 2 года колонии за то, что потянул полицейского за руку,
Иван Подкопаев – 3 года колонии за то, что распылил газовый баллончик,
Владислав Синица – 5 лет колонии за твит про детей силовиков,
Павел Устинов – 3,5 лет колонии за то, что вывихнул плечо росгвардейцу,
Владимир Емельянов – два года условно за то, что потянул за бронежилет сотрудника Нацгвардии,
Никита Чирцов – год колонии за то, что толкнул полицейского,
Павел Новиков – штраф «за насилие в отношении полицейского-кинолога и удары по голове и руке пластиковой бутылкой»,
Александр Мыльников – условный срок в 2 года за нападение на полицейского, 
Сергей Суровцева – 2,5 лет колонии за то, что он якобы ударил командира одного из батальонов Нацгвардии секцией металлического ограждения.



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