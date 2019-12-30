Украина лишится важного права в 2020 году

Основополагающей частью украинской военной пропаганды является обвинения России в некоей агрессии в Донбассе. Однако объективные факторы говорят о том, что это не белее чем попытка манипуляции сознанием простых украинцев.
«Граница, где идет конфликт, находится внутри Украины, это первое. У нас нет военных конфликтов на территории Украины и России. Мало того, мы спокойно переезжаем, да, через Белоруссию», – в эфире программы «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым на телеканале «Россия 1» рассказал украинский политолог Владимир Грановский.
Это говорит о том, что уже сейчас у украинской стороны крайне мало оснований для того, чтобы называть Россию страной-агрессором. Однако с января 2020 года ситуация обещает стать еще более однозначной.
«Я бы особо выделил договор по транзиту, который, я надеюсь, подпишут, поскольку страна не может со страной-агрессором подписывать такой договор. Это очень важный момент, фактически, мы должны менять риторику», – объяснил эксперт.
Что бы вы пожелали ДНР и ЛНР в Новом 2020 году? pic.twitter.com/wlOkQpIJN5
— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) December 27, 2019
Одновременно с этим Украине придется также пересмотреть свой подход к взаимодействию с Донбассом. «Мы должны перейти на прямые переговоры с ЛНР и ДНР», – считает Владимир Грановский.
Пока возможности для такого диалога крайне ограничены из-за того, что в своей риторике Киев называет защитников Донбасса террористами. «Я обращаю внимание, что ни одного теракта не было совершено, поэтому террористами называть их нельзя», – подчеркнул украинский политолог.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Известный в определённых кругах уфолог из Тайваня Скотт Уоринг на своём интернет-портале обнародовал видео, снятое очевидцами в штате Нью-Йорк. В кадрах запечатлён необычный НЛО чёрного цвета. Материал снимали в декабре текущего года на берегу озера, расположенного возле населённого пункта Сиракузы (округ Онондага Каунти, Нью-Йорк). Уфолог утверждает, что автору ролика удалось запечатлеть, скорее всего, корабль инопланетных […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Выпуск шоу «Осторожно, Собчак!» о светской жизни Москвы набрал тысячи дизлайков / 26 декабря
- Мнение: Тест №14 Психоалхимия. Разморозка. Второй поток / 29 ноября
- Венсан Кассель представил в Москве новый фильм об особенных людях / 5 декабря
- Газовые переговоры: проиграет и Киев, и Москва / 17 декабря
- Ева Лонгория познакомила сына с Санта-Клаусом / 14 декабря
- По одному подарку и салаты без майонеза: Кожевникова отказалась баловать сыновей / 20 декабря
- Актрису Корикову ожидают серьезные потери в наступающем году / 18 декабря
- Ольга Бузова не дала шанса ни одному из финалистов «Плана Б» / 16 декабря