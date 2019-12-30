Украина лишится важного права в 2020 году

Основополагающей частью украинской военной пропаганды является обвинения России в некоей агрессии в Донбассе. Однако объективные факторы говорят о том, что это не белее чем попытка манипуляции сознанием простых украинцев.

«Граница, где идет конфликт, находится внутри Украины, это первое. У нас нет военных конфликтов на территории Украины и России. Мало того, мы спокойно переезжаем, да, через Белоруссию», – в эфире программы «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым на телеканале «Россия 1» рассказал украинский политолог Владимир Грановский.

Это говорит о том, что уже сейчас у украинской стороны крайне мало оснований для того, чтобы называть Россию страной-агрессором. Однако с января 2020 года ситуация обещает стать еще более однозначной.

«Я бы особо выделил договор по транзиту, который, я надеюсь, подпишут, поскольку страна не может со страной-агрессором подписывать такой договор. Это очень важный момент, фактически, мы должны менять риторику», – объяснил эксперт.

Что бы вы пожелали ДНР и ЛНР в Новом 2020 году? pic.twitter.com/wlOkQpIJN5

— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) December 27, 2019

Одновременно с этим Украине придется также пересмотреть свой подход к взаимодействию с Донбассом. «Мы должны перейти на прямые переговоры с ЛНР и ДНР», – считает Владимир Грановский.

Пока возможности для такого диалога крайне ограничены из-за того, что в своей риторике Киев называет защитников Донбасса террористами. «Я обращаю внимание, что ни одного теракта не было совершено, поэтому террористами называть их нельзя», – подчеркнул украинский политолог.

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