Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards

Нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду опубликовал в Instagram снимок с супругой Джорджиной и детьми Криштиану-младшим, Аланой Мартиной, Евой и Матео.
Снимок был сделан на церемонии вручения футбольной премии Globe Soccer Awards.
«Для меня большая награда! Очень эмоциональный момент для меня – разделить эту награду со своей семьей. Благодарен за все гостеприимство, до скорой встречи, Дубай!», – написал он.
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Honored to received one more time @globesoccer Award! A very emotional moment for me to share this award with my family * Grateful for all the hospitality, see you soon Dubai! *
Премия Globe Soccer Awards была учреждена в 2010 году Европейской ассоциацией агентов игроков и Европейской клубной ассоциацией. Церемония вручения этой премии в 2019 году проходила в Дубае 29 декабря.
Сына Криштиану-младшего в 2010 году Роналду родила суррогатная мать, как и близнецов, Еву и Матео (2017). Четвертый ребенок Роналду, дочь Алана Мартина, родилась в ноябре 2017 года. Ее мать – Джорджина Родригес.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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