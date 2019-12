Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards

Нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду опубликовал в Instagram снимок с супругой Джорджиной и детьми Криштиану-младшим, Аланой Мартиной, Евой и Матео.

Снимок был сделан на церемонии вручения футбольной премии Globe Soccer Awards.

«Для меня большая награда! Очень эмоциональный момент для меня – разделить эту награду со своей семьей. Благодарен за все гостеприимство, до скорой встречи, Дубай!», – написал он.

Honored to received one more time @globesoccer Award! A very emotional moment for me to share this award with my family * Grateful for all the hospitality, see you soon Dubai! *

Премия Globe Soccer Awards была учреждена в 2010 году Европейской ассоциацией агентов игроков и Европейской клубной ассоциацией. Церемония вручения этой премии в 2019 году проходила в Дубае 29 декабря.

Сына Криштиану-младшего в 2010 году Роналду родила суррогатная мать, как и близнецов, Еву и Матео (2017). Четвертый ребенок Роналду, дочь Алана Мартина, родилась в ноябре 2017 года. Ее мать – Джорджина Родригес.

