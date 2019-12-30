Украина договорилась с General Electric о покупке еще 40 локомотивов

«Укрзалізниця» заключила с американской корпорацией General Electric второй договор на закупку локомотивов. Об этом 30 декабря в Facebook сообщил председатель правления “Укрзалізниці” Евгений Кравцов.

«Мы достигли соглашения по реализации следующего этапа приобретения 40 локомотивов GE. Планируем, что первые из них получим уже в 2020 году», – написал он.

Кравцов добавил, что трехсторонней меморандум между «Укрзалізницею», Мининфрастуктуры Украины General Electric был подписан сегодня.

«Новый востребован подвижной состав значительно улучшит работу на теплотяге и улучшат операционную деятельность компании. Первая партия локомотивов, их было 30, уже успешно работает и демонстрирует свою эффективность. Они выполняют около 20% всей грузовой работы. По нашим подсчетам, в 2019 году только благодаря локомотивам GE мы сэкономили на топливе около 100 млн гривен», – сообщил он.

Це буде один з найкращих подарунків компанії до прийдешніх свят🚇Ми досягнули згоди щодо реалізації наступного етапу… Posted by Євген Кравцов on Esmaspäev, 30. detsember 2019

В феврале 2018 года «Укрзалізниця» и General Electric заключили контракт на $1 млрд на приобретение, модернизацию и совместное производство локомотивов. «Тризубы» обошлись предприятию в $140 млн.

В феврале 2019 года Кравцов сообщил, что в Украину доставили все 30 локомотивов General Electric.

Кравцов заявлял, что каждый новый локомотив может сэкономить для компании около 10 млн грн в год.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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