В Белом доме назвали тему разговора Путина и Трампа

30.12.2019, 18:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в разговоре по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил контроль над вооружениями, заявили в Белом доме.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Bloobmerg.

Напомним, президент Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России. Сотрудники ФСБ РФ после информации, предоставленной США, задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.

Ранее Кремль направил поздравления с Новым годом и Рождеством президенту США Дональду Трампу, президентам Сирии и Турции Башару Асаду и Тайипу Эрдогану, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.



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