В Белом доме назвали тему разговора Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп в разговоре по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил контроль над вооружениями, заявили в Белом доме.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Bloobmerg.
Напомним, президент Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России. Сотрудники ФСБ РФ после информации, предоставленной США, задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.
Ранее Кремль направил поздравления с Новым годом и Рождеством президенту США Дональду Трампу, президентам Сирии и Турции Башару Асаду и Тайипу Эрдогану, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.
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Последнее: Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Никиту Семенова, которого ранее задержали за подготовку к терактам в новогодние праздники. «Дзержинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Семенова», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, передает ТАСС. Ранее был арестован первый из задержанных за подготовку терактов. […]
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