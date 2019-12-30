Американские ученые назвали предсказывающий скорую смерть способ

Американские исследователи назвали способ, который помогает предсказать скорую смерть. По словам специалистов, это касается лиц с сердечной недостаточностью без необходимости госпитализации.
Научные сотрудники изучили кровь 105 личностей, чтобы обнаружить специальный биомаркер, с помощью которого можно сделать прогноз возможности кончины человека в ближайшие 1-3 года. Выяснилось, что уровень нейропептида Y – это самый значимый и надежный способ предугадывания. Американские исследователи провели сравнение образцов нервных тканей у пациентов и здоровых добровольцев, установив, что у подвергающихся риску умереть лиц, нейроны производят нейропептид Y в большем количестве.
Итоги исследования помогут экспертам найти способ отличить людей со стабильным сердечным недугом, чьей жизни угрожает опасность, от других больных с аналогичным состоянием, которые не нуждаются в агрессивной и целенаправленной терапии.
В будущем исследователи собираются выяснить, как вычислить вероятность смерти человека за счет менее инвазивных процедур. Специалисты также узнают, поможет ли раннее лечение снизить риск преждевременной кончины.
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