Правительство Украины одобрило мировое соглашение с Газпромом

Кабинет министров Украины разрешил Нафтогазу подписать с Газпромом мировое соглашение по судам и договор об организации транзита в 2020-2024 годах.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее источник сообщил, что РФ и Украина не успели подписать мировое соглашение по транзиту российского газа в Европу до 29 декабря, а это требование было условием для подписания нового транзитного договора с 1 января 2020 года.
Напомним, 20 декабря стороны подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию. Также Москва и Киев решили обсудить после Нового года прямые поставки газа на Украину.
В рамках соглашения Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что газовое соглашение с Украиной стало вынужденным компромиссом.
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