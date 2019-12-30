Правительство Украины одобрило мировое соглашение с Газпромом

Кабинет министров Украины разрешил Нафтогазу подписать с Газпромом мировое соглашение по судам и договор об организации транзита в 2020-2024 годах.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее источник сообщил, что РФ и Украина не успели подписать мировое соглашение по транзиту российского газа в Европу до 29 декабря, а это требование было условием для подписания нового транзитного договора с 1 января 2020 года.

Напомним, 20 декабря стороны подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию. Также Москва и Киев решили обсудить после Нового года прямые поставки газа на Украину.

В рамках соглашения Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что газовое соглашение с Украиной стало вынужденным компромиссом.

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