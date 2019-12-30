Банк закрыл счета сотрудников «Sputnik Эстония»

Swedbank сообщил сотрудникам агентства «Sputnik Эстония» о закрытии их счетов.

В банке заявили, что договоры на оказание услуг с журналистами также разорваны, передает РИА «Новости».

В редакции агентства добавили, что к угрозам эстонских полицейских привлечь сотрудников за выполнение профессиональных обязанностей «добавились финансовые санкции».

Напомним, переводы средств на нужды «Sputnik Эстония» были заморожены, от агентства потребовали освободить арендуемое помещение, а сотрудникам пригрозили уголовным преследованием. Власти Эстонии объясняют свои действия европейскими санкциями против гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

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