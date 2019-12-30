Эксперты рассказали о мерах противодействия блокировке руля и тормозов авто на ходу. Даже в новых транспортных средствах могут возникать неполадки с электроникой, поэтому важно понимать способы борьбы с нештатной ситуацией.
Иногда водители сталкиваются с такой ситуацией, когда возникает ощущением блокировки рулевого колеса либо тормозов. В этих случаях для управления транспортным средством требуется прикладывать гораздо больше усилий. Причины заключаются в отключении электроусилителя. В подобных ситуациях спустя всего пару секунд он, как правило, возвращается в рабочее положение, но даже за короткий отрезок времени транспорт может попасть в аварийную ситуацию. Частая причина появления проблемы – неполадки в программном обеспечении либо сбой в работе электрики. При потере блоком управления связи с усилителем он изменяет функциональность. Случается подобное достаточно редко, но у авто старше 10 лет их периодически регистрируют.
Проблема с «неработающим» тормозом является аналогом описанной ситуации с рулём, но затрагивает педаль. Речь идёт о проблеме в работе вакуумного усилителя, который существенно облегчает функции системы. Причиной может служить разгерметизация трубопровода либо мест соединения, не исключается и поломка обратного клапана либо функциональных камер. Для проверки вакуумного усилителя достаточно надавить на тормоз после отключения двигателя. Педаль в таких случаях твердеет и будто упирается в некое препятствие. Ситуация во время движения сопровождается стуком мембраны, после которого обратное давление резко уменьшается. Для не готового к такой ситуации водителя это может оказаться источником большого стресса либо причиной аварии.
Решать проблему с прекращением работы вакуумного усилителя нужно с проводки. В подобных случаях авто двигается накатом, а водитель активирует сцепление с педалью тормоза, после чего последняя блокируется. Избежать паники можно за счет понимания работы авто. Даже в условиях отказа вакуумного усилителя транспорт продолжит замедляться при активации тормоза. Отключение электроусилителя не говорит о прекращении работы рейки, поэтому транспорт остаётся в управляемом состоянии. На дороге важно сохранять самообладание и минимизировать негативные последствия неполадки.
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Последнее: Эксперты рассказали о мерах противодействия блокировке руля и тормозов авто на ходу. Даже в новых транспортных средствах могут возникать неполадки с электроникой, поэтому важно понимать способы борьбы с нештатной ситуацией. Иногда водители сталкиваются с такой ситуацией, когда возникает ощущением блокировки рулевого колеса либо тормозов. В этих случаях для управления транспортным средством требуется прикладывать гораздо больше […]
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