Число уверенных в завтрашнем дне россиян с 2000 года увеличилось с 33% до 51%

30.12.2019, 18:19, Новости дня

Половина россиян (51%) заявили об уверенности в завтрашнем дне, это на 18% больше, чем в исследовании 20-летней давности, об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«За последние 20 лет окрепла уверенность россиян в завтрашнем дне. Если в 2000 году об этом заявлял только каждый третий опрошенный (33%), то сегодня – уже каждый второй (51%)», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Отмечается, что самая высокая доля уверенных в будущем зафиксирована среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (71%).

Кроме того, сегодня 57% опрошенных россиян сообщают, что способны представить будущее своей семьи на год и более значительный срок, тогда как 20 лет назад большинство жителей РФ (69%) не могли представить свое будущее или будущее своей семьи на срок, превышающий несколько месяцев.

По данным опроса, как и двадцатилетие назад, основной жизненной целью россияне называют желание жить на уровне своего окружения (41%). Однако увеличилась доля тех, кто хотел бы жить лучше, чем большинство семей в их городе или районе (23%, в 1999 году – 11%), еще 11% хотят жить на уровне средней семьи в Западной Европе и США, а 6% заявили о желании жить лучше, чем средняя семья в западных европейских странах и США.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26 декабря среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В 1999 и 2000 годах проводились всероссийские поквартирные опросы с выборкой в 1,6 тыс. респондентов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Половина россиян (51%) заявили об уверенности в завтрашнем дне, это на 18% больше, чем в исследовании 20-летней давности, об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «За последние 20 лет окрепла уверенность россиян в завтрашнем дне. Если в 2000 году об этом заявлял только каждый третий опрошенный (33%), то […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика