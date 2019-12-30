МИД РФ отреагировал на удары США по Сирии

30.12.2019, 18:19, Новости дня

МИД РФ с серьезной озабоченностью воспринял обмен ударами между военно-политической группировкой «Хизбалла» и подразделениями вооруженных сил США на иракской территории.

«Со своей стороны считаем такие действия неприемлемыми и контрпродуктивными. Призываем все стороны воздерживаться от дальнейших шагов, чреватых резкой дестабилизацией военно-политической ситуации в Ираке, Сирии и соседних с ними странах», – сказано в сообщении МИД России.

Там также отмечено, что во время ракетного обстрела американскими военными авиабазы вблизи иракского Киркука 27 декабря погиб один гражданский специалист и пострадали еще несколько военнослужащих.

А в результате ударов США 29 декабря по пяти объектам «Хизбаллы» в западном Ираке и восточной Сирии погибли 25 человек, ранения получили около 50 человек.



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