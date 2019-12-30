Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции

Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал 27 декабря почетное распоряжение о натурализации, предлагая американскому актеру Тому Хэнксу, его жене Рите Уилсон и их детям греческое гражданство. Об этом сообщает CNN.

«Том Хэнкс – человек, который проявил реальный интерес к людям, пострадавшим от пожара в Мати, и продвигал эту проблему в мировых СМИ», – заявил министр внутренних дел Греции Такис Теодорикакос в заявлении для CNN.

Опустошительные пожары были зафиксированы в июле 2019 года в районе Аттика.

Министр добавил, что Хэнкс продвигает Грецию посредством частых визитов летом в Антипарос, где он владеет недвижимостью.

Отметили также, что Хэнкс и его жена Рита Уилсон сняли несколько фильмов о Греции и греческой общине, например, «Моя большая греческая свадьба», «Мама Миа!».

Уилсон имеет греческое происхождение по матери.

Теодорикакос добавил, что Хэнкс и его семья для получения гражданства должны принести присягу министру внутренних дел в течении года.

Том Хэнкс является лауреатом двух премий «Оскар», четырех «Золотых глобусов», премий Берлинского международного кинофестиваля, Гильдии киноактеров США, «Эмми». Он был удостоен высшего знака отличия Франции – ордена Почетного легиона.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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