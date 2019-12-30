Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции

Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал 27 декабря почетное распоряжение о натурализации, предлагая американскому актеру Тому Хэнксу, его жене Рите Уилсон и их детям греческое гражданство. Об этом сообщает CNN.
«Том Хэнкс – человек, который проявил реальный интерес к людям, пострадавшим от пожара в Мати, и продвигал эту проблему в мировых СМИ», – заявил министр внутренних дел Греции Такис Теодорикакос в заявлении для CNN.
Опустошительные пожары были зафиксированы в июле 2019 года в районе Аттика.
Министр добавил, что Хэнкс продвигает Грецию посредством частых визитов летом в Антипарос, где он владеет недвижимостью.
Отметили также, что Хэнкс и его жена Рита Уилсон сняли несколько фильмов о Греции и греческой общине, например, «Моя большая греческая свадьба», «Мама Миа!».
Уилсон имеет греческое происхождение по матери.
Теодорикакос добавил, что Хэнкс и его семья для получения гражданства должны принести присягу министру внутренних дел в течении года.
Том Хэнкс является лауреатом двух премий «Оскар», четырех «Золотых глобусов», премий Берлинского международного кинофестиваля, Гильдии киноактеров США, «Эмми». Он был удостоен высшего знака отличия Франции – ордена Почетного легиона.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал 27 декабря почетное распоряжение о натурализации, предлагая американскому актеру Тому Хэнксу, его жене Рите Уилсон и их детям греческое гражданство. Об этом сообщает CNN. «Том Хэнкс – человек, который проявил реальный интерес к людям, пострадавшим от пожара в Мати, и продвигал эту проблему в мировых СМИ», – заявил министр внутренних дел Греции […]
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