14 человек получили ранения в результате пиротехнического взрыва в Испании

В Испании во второй половине дня 30 декабря 14 человек получили ранения с ожогами в результате пиротехнического взрыва. Об этом сообщила Скорая медицинская система, информирует El Mundo.

Три человека находятся в тяжелом состоянии. Их переправили в Барселону. Для спасательной операции задействовали медицинские вертолеты.

Инцидент произошел в городе Сентеллес, провинция Барселона во время традиционной Фиесты дель Пино, во время которой свежесрубленную сосну должны повесить в церкви Санта-Колома-де-Сентеллем низом вверх. По традиции дерево сопровождают «галехадоры», которые несут заряженное порохом оружие. Взрыв произошел возле колокольни.

Источники среди пожарных сообщили Efe, что пострадавшие получили ранения в результате взрыва пороха.

Moment de l’explosió al campanar de l’església de #centelles . Vídeo que circula per les xarxes socials * pic.twitter.com/XnFlrq1Pxt

— A.Moreno (@moreno_aleix) December 30, 2019

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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