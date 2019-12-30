Автоновости: Названа примерная дата появления в России нового Land Rover Defender

Новое поколение культового внедорожника успешно спорит по градусу накала страстей в обсуждениях с экстравагантным Tesla Cybertruck и считается одним из претендентов на титул «премьеры года». Но россиянам оценить достоинства «Дефендера» удастся нескоро.

Внедорожник доберется до нашей страны только осенью 2020 года – то есть, примерно через год после официальной "живой" премьеры, которая состоялась на выставке во Франкфурте. При этом до сих пор неясно, появятся ли осенью полноценные машины или будет открыт прием предварительных заказов. Отвечая на запрос агентству "Автостат", в представительстве марки использовали обтекаемую формулировку "внедорожник станет доступен российским клиентам".

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Дешевым он определенно не окажется: во-первых, в Land Rover считают новый "Дефендер" исключительно инновационным и не планируют ронять его престиж бюджетным статусом (фирме проще выпустить еще одну модель). Во-вторых, вполне вероятно, Defender уже сейчас ощущает на себе воздействие повышенного утилизационного сбора. Его ставки вырастут только после 1 января, но в Jaguar Land Rover уже уведомили о повышении цен практически на всю модельную линейку: прибавка составит 1,5-2,5%%.

Новый внедорожник принципиально отличается от "Дефа" предыдущей генерации: по сути, все, что у него сохранилось – это система полного привода. Defender лишился рамы и неразрезных мостов, получив взамен независимую подвеску и жесткий алюминиевый несущий кузов. Кроме того, он больше не будет оснащаться механическими коробками: только восьмиступенчатым автоматом.

Для новинки анонсированы сразу четыре силовых агрегата. Один из них – четырехцилиндровый дизель – предложат в 200- и 240-сильном вариантах с 430 Нм крутящего момента (разгон до 100 км/ч – за 10,3 и 9,1 с соответственно). Третьим станет двухлитровый бензиновый турбомотор с отдачей в 300 л.с., четвертым – "мягкий гибрид" о шести цилиндрах для версии P400, который сможет развивать 400 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Какие именно моторы "Деф" получит в нашей стране, пока не уточняется.

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Последнее: Новое поколение культового внедорожника успешно спорит по градусу накала страстей в обсуждениях с экстравагантным Tesla Cybertruck и считается одним из претендентов на титул «премьеры года». Но россиянам оценить достоинства «Дефендера» удастся нескоро. Внедорожник доберется до нашей страны только осенью 2020 года – то есть, примерно через год после официальной "живой" премьеры, которая состоялась на выставке […]