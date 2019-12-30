Полиция расследует убийство охотничьих собак, в котором обвиняют кировского депутата

Правоохранительные органы инициировали проверку происшествия, в ходе которого убили двух собак в Кировской области, сообщили в региональном УМВД. СМИ сообщают, что собак якобы убил депутат законодательного собрания Кировской области Вячеслав Ягдаров.
«В отдел полиции поступило заявление от гражданина, который сообщил о своих убитых собаках, трупы которых он показывает на видео. На место выезжала следственно-оперативная группа, проводится проверка. В последующем материалы будут направлены в следственный комитет для принятия решения. Правонарушитель является депутатом, поэтому решение по нему могут принимать только следственные органы», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Региональное ЗСО на своем сайте опубликовало комментарий по поводу этого инцидента.
«Законодательное собрание Кировской области, безусловно, осуждает жестокое обращение с животными и информирует, что для дальнейших решений, в том числе по рассмотрению инцидента с позиций утвержденных правил этики депутатов, необходимо установить все факты произошедшего и получить правовую оценку случившегося», – отмечается в сообщении.
Видеозапись с застреленными животными опубликовал местный житель, в ролике он утверждает, что собак застрелил депутат, пишет кировский портал «Pro город».
В феврале СМИ сообщали, что бывший военный прокурор подстрелил полицейскую собаку в Подмосковье.
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Последнее: Правоохранительные органы инициировали проверку происшествия, в ходе которого убили двух собак в Кировской области, сообщили в региональном УМВД. СМИ сообщают, что собак якобы убил депутат законодательного собрания Кировской области Вячеслав Ягдаров. «В отдел полиции поступило заявление от гражданина, который сообщил о своих убитых собаках, трупы которых он показывает на видео. На место выезжала следственно-оперативная группа, […]
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