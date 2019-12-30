Константин Богомолов признался Ксении Собчак в любви: «Так хорошо вдвоем, как будто все только начинается»

До завершения 2019-го осталось чуть больше суток, и в социальных сетях многие знаменитости, да и обычные пользователи, спешат подвести итоги, вспомнить, что было хорошего в уходящем году, а что пополнило копилку грустных или неприятных впечатлений. В их числе оказались и Ксения Собчак с Константином Богомоловым. Хотя режиссер сделал это в свойственной себе, необычной манере: он отказался перечислять подписчикам свои достижения, воспользовавшись лишь случаем в очередной раз признаться в любви жене.

У меня нема итогов года. Какая разница какой год уходит и какой наступает. У меня есть наблюдение. Очень простое. Вот живешь с человеком. И счастлив. Потом не видишься пару-тройку дней. Ну вроде обычное дело. Потом встречаешь в аэропорту в три ночи. И прыгаешь от счастья и видишь счастье в глазах напротив, и обнимаешь, и так хорошо вдвоём, как будто все только начинается. И невозможно оторваться. Люблю. Всем до встречи после праздников! И правда, все только начинается, — написал Константин.

Таким фото Богомолов сопроводил свой пост

Ксения, в свою очередь, тоже осталась верна собственному стилю, вспомнив все достигнутые результаты:

Пора подводить итоги года. За год я с нуля создала канал #ОсторожноСобчак с миллионной подпиской и общим количеством просмотров более 100 млн (!!!) человек. Мы выпустили два документальных фильма и взяли уникальные интервью у Триера и Курентзиса, не забыв при этом про Бузову и Киркорова. Я по-прежнему стабильно вхожу в топ-10 самых цитируемых журналистов страны, а индекс цитируемости для человека моей профессии — важнейший показатель. Мой инстаграм всегда честен с вами, и ставит хэштег #рекламнаяпауза, зарабатывая рекордные деньги для новых проектов и радуя рекламодателей эффективной статистикой. И да, еще я вышла замуж в лучших традициях любимого Пелевина, люблю, любима и счастлива! С Наступающим!!!!!

Если вдруг вы пропустили это масштабное событие — свадьбу и венчание Ксении Собчак и Константина Богомолова — то мы поможем вам все наверстать. В пятницу 13-го сентября пара устроили настоящий иммерсивный спектакль в Москве, задействовав и загс, и центр столицы, и Храм Большое Вознесение у Никитских ворот. Действо еще не успело завершиться, а уже в тот же день получило статус самой обсуждаемой свадьбы года. Подробнее об этом мы рассказывали в репортаже, а также делились фотоотчетом и впечатлениями Светланы Бондарчук.

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Последнее: До завершения 2019-го осталось чуть больше суток, и в социальных сетях многие знаменитости, да и обычные пользователи, спешат подвести итоги, вспомнить, что было хорошего в уходящем году, а что пополнило копилку грустных или неприятных впечатлений. В их числе оказались и Ксения Собчак с Константином Богомоловым. Хотя режиссер сделал это в свойственной себе, необычной манере: он […]