«Камаз» сбил двоих детей в Подмосковье

В результате наезда грузовика «Камаз» в Подмосковье погибла пятилетняя девочка, полуторагодовалый ребенок доставлен в больницу с травмами, сообщили в пресс-службе главка МВД по Московской области.

«В 14.10 мск поступило сообщение о том, что в Люберцах по адресу Белая дача д.13 водитель, управляя грузовой автомашиной «Камаз», совершил наезд на пешеходов в зоне пешеходного перехода», – информирует РИА «Новости» со ссылкой на ведомство. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Зеленограде на пешеходном переходе сбили женщину с двумя детьми.

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Последнее: В результате наезда грузовика «Камаз» в Подмосковье погибла пятилетняя девочка, полуторагодовалый ребенок доставлен в больницу с травмами, сообщили в пресс-службе главка МВД по Московской области. «В 14.10 мск поступило сообщение о том, что в Люберцах по адресу Белая дача д.13 водитель, управляя грузовой автомашиной «Камаз», совершил наезд на пешеходов в зоне пешеходного перехода», – информирует […]