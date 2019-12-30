«Камаз» сбил двоих детей в Подмосковье

В результате наезда грузовика «Камаз» в Подмосковье погибла пятилетняя девочка, полуторагодовалый ребенок доставлен в больницу с травмами, сообщили в пресс-службе главка МВД по Московской области.
«В 14.10 мск поступило сообщение о том, что в Люберцах по адресу Белая дача д.13 водитель, управляя грузовой автомашиной «Камаз», совершил наезд на пешеходов в зоне пешеходного перехода», – информирует РИА «Новости» со ссылкой на ведомство. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в Зеленограде на пешеходном переходе сбили женщину с двумя детьми.
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Последнее: В результате наезда грузовика «Камаз» в Подмосковье погибла пятилетняя девочка, полуторагодовалый ребенок доставлен в больницу с травмами, сообщили в пресс-службе главка МВД по Московской области. «В 14.10 мск поступило сообщение о том, что в Люберцах по адресу Белая дача д.13 водитель, управляя грузовой автомашиной «Камаз», совершил наезд на пешеходов в зоне пешеходного перехода», – информирует […]
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