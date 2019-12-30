Зарубежные эксперты подсказали способы привлечения удачи в новогоднюю ночь. Речь идет не только о материальных приобретениях, но и о возможности жить в гармонии с собой и со всем миром.

Особенно много различных примет связано с финансами. Категорически не рекомендуется одалживать деньги не только в вечернее время, но и на протяжении праздника. И даже не потому, что мысли о сроках возврата будут беспокоить человека. Известны случаи, когда должник четко придерживается обсуждаемой даты с обязательным указанием не только числа конкретного месяца, но и года. Делает он это абсолютно правильно, но стать свободным от материальной зависимости лучше не под звон курантов, а за несколько дней до этого волнующего момента. Достаточно часто сам кредитор оказывается в ситуации безденежья, особенно в период до следующей зарплаты.

Суеверные люди вообще считают денежные вопросы плохой приметой в праздничную ночь: толпы заемщиков будут осаждать добряка в течение всего года. Эксперты настоятельно рекомендуют не затягивать генеральную уборку, а тем более не проводить её в эту особенную ночь — «сметание удачи» является не лучшим вариантом поддерживать чистоту и достаток в доме.

Итальянцы традиционно выбрасывают старые вещи, убеждая себя в том, что для наступления новой жизни нужно освободить место. У других же народов выносить что-либо в этот момент из дома нельзя, а если старый диван планируется отправить на дачу 1 января, вещь нужно вынести из квартиры ранее.

Открытое окно позволит ветру перемен легко очистить квартиру, а позитивное настроение — душу. Все беды и невзгоды уйдут прочь, и 366 дней для человека будет светить яркое солнце, потому что встреча Нового 2020 года прошла хорошо.

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Последнее: Зарубежные эксперты подсказали способы привлечения удачи в новогоднюю ночь. Речь идет не только о материальных приобретениях, но и о возможности жить в гармонии с собой и со всем миром. Особенно много различных примет связано с финансами. Категорически не рекомендуется одалживать деньги не только в вечернее время, но и на протяжении праздника. И даже не потому, […]