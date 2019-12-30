Отец Греты Тунберг рассказал, как ради дочери стал веганом

Отец экоактивистки Греты Тунберг Сванте Тунберг рассказал «Би-би-си», что был вынужден стать веганом около четырех лет назад, когда его дочь перестала есть и общаться с другими людьми.
«Я делал все эти вещи, я знал, что они были правильными, но я не делал это, чтобы спасти климат, я делал это, чтобы спасти своего ребенка» – сказал Сванте, передает «Московский комсомолец».
Он отметил, что это произошло в тот момент, когда многие критиковали Грету за родителей, которые не следуют правилам, о которых она говорила. Так, ее матери, певице Малене Эрнман, пришлось отказаться от авиаперелетов.
При этом отец девочки сообщил, что не сразу обрадовался решению дочери заняться защитой экологии. «Как родитель вы этого не захотели бы» – сказал Сванте Тунберг, уточнив, что и сейчас не уверен, оправданно ли было решение разрешить Грете заняться проблемой климатических изменений. Он подчеркнул, что из-за этой деятельности Грета не только начала пропускать занятия в школе, но и столкнулась с ненавистью.
Ранее суд вынес приговор жителю Швеции за угрозы в адрес Греты Тунберг.
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