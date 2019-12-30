В Вене закончились переговоры по транзиту российского газа через Украину

Четырехдневный раунд переговоров по транзиту российского газа через Украину завершен в Вене. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.
«Сегодня в 05:28 утра закончили практически круглосуточный 4-дневный переговорный марафон с «Газпромом» в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи — своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил», — написал он.
Добавил, что за дни переговоров удалось решить вопрос сертификации, тарифов и газотранспортной реформы.
Напомним, что Киев, Москва и Евросоюз достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины.
Вместе с тем директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в подписанном контракте нет никаких договоренностей по поставкам российского газа в Украину. Также это подтвердил вице-премьер РФ Козак, опровергнув слухи о заключении газовых контрактов с пятью украинскими компаниями.
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Последнее: Четырехдневный раунд переговоров по транзиту российского газа через Украину завершен в Вене. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон. «Сегодня в 05:28 утра закончили практически круглосуточный 4-дневный переговорный марафон с «Газпромом» в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи — своевременного подписания межоператорского […]
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