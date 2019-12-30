YouTube удалил видеодоказательство расстрела Небесной сотни…

30.12.2019, 17:57, Разное

Видеосервис YouTube удалил видео с зафиксированными местом и временем гибели 47 протестующих на киевской улице Институтской во время Революции достоинства. Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналист Ольга Худецкая.

Она отметила, что удалено было именно то видео, которое является одним из доказательств по делу о расстреле «майдановцев».



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