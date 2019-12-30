Профессор-каннибал, ярмарка детей для богатых геев и газета-призрак. 10 лучших фейков уходящего года

Команда фактчекеров The Insider постоянно следит за попытками дезинформации в российских СМИ и публичных заявлениях чиновников. Вашему вниманию предлагаются 10 выдающихся образцов этого жанра, появившихся в 2019 году.

1. О суровых наказаниях за несанкционированные митинги на Западе

Владимир Путин после своей декабрьской пресс-конференции прокомментировал дело участника летних московских протестов Константина Котова, приговоренного к трем годам лишения свободы за «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»:

«Во многих странах гораздо более жесткие меры за нарушения подобного рода. За несанкционированные мероприятия публичные, а к ним относится перекрытие границ, в некоторых странах — до 10 лет лишения свободы. У нас все гораздо мягче, хотя, конечно… Может быть, он делал это неоднократно? Кстати, во всех правовых системах за неоднократные нарушения ужесточают и ответственность. Но я тем не менее посмотрю».

Статья 212.1 УК РФ, по которой осужден Котов, в 2017 году была предметом рассмотрения Конституционного суда. Суд отказался признавать статью неконституционной, хотя она предусматривает двойное наказание (сначала административное, потом уголовное) за одно и то же нарушение. Тем не менее суд рекомендовал изменить статью и назначать наказание в виде лишения свободы только в том случае, если собрание утрачивает мирный характер, возникает угроза причинения существенного вреда здоровью граждан, общественной безопасности и другим конституционным ценностям. После решения КС единственный на тот момент осужденный по этой статье — московский оппозиционный активист Ильдар Дадин — был освобожден и реабилитирован. Это не помешало применить статью 212.1 против Котова, который даже не успел принять участие в несогласованном митинге — его задержали на выходе из метро.

Рассказывая о еще более суровых мерах применяемых к участникам несанкционированных акций в странах Запада, Путин практически повторил то, что в разгар московских протестов написала «Российская газета». По ее утверждению, в американском штате Северная Дакота за массовые беспорядки, если число участников превышает 100, можно попасть в тюрьму на 10 лет, в Великобритании — тоже на 10 лет, но для этого достаточно 12 участников, во Франции и Германии — на полгода только за отступление от плана мероприятия, в Швеции — на четыре года.

Газета, правда умолчала, что во всех этих странах суровые наказания предусмотрены только в том случае, если мероприятия сопровождались насилием. В той же Германии понятия несанкционированной акции нет вообще: спонтанную акцию можно провести, просто оповестив полицию по телефону. А во Франции в 2016 году был случай, когда манифестанты забросали полицейский автомобиль бутылками с «коктейлем Молотова», а полицейские вышли из машины и спокойно наблюдали, как она горит; впоследствии этих полицейских за правильные действия наградили.

2. Экспертные мнения о суверенном интернете, которых никогда не было

Президент Путин и премьер-министр Медведев на своих декабрьских пресс-конференциях практически в один голос похвалили принятый в этом году закон о «суверенном интернете». Путин сказал о нем так:

«Свободный интернет и суверенный интернет — эти понятия не противоречат друг другу. Ведь тот закон, о котором вы сказали, он направлен только на одно: не допустить негативных последствий с возможным отключением мировой сети, управления которой в значительной степени находится за границей. Вот о чем речь. Вот в этом заключается суверенитет, чтобы у нас были свои ресурсы, которые могут быть включены, и чтобы интернет не был отрезан от нас. Смысл этого закона только в этом. И поэтому здесь нет никаких ограничений, мы не движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся этого делать».

В действительности — согласно закону 90-ФЗ — операторы обязаны установить на пересекающих государственную границу линиях связи оборудование для анализа и фильтрации трафика. Точки обмена трафиком, в том числе внутри страны, должны быть внесены в регистр, и операторы обязаны использовать только эти точки, а Роскомнадзор должен обеспечить «централизованное управление» рунетом и ограничение доступа к запрещенным сайтам. Каким образом это может помочь бороться с отключением извне, ни Путин, ни Медведев не объяснили.

А еще во время подготовки закона, в марте, «Известия» опубликовали экспертные мнения о возможности создания суверенного российского интернета на основе военных разработок. В своей публикации газета ссылалась на мнения аналитика компании Fintech Lab Сергея Вильянова и координатора Центра безопасного интернета в России Урвана Парфентьева: оба говорили о полезности проекта. Но после выхода статьи оба эксперта заявили, что им приписали слова, к которым они не имели никакого отношения.

«Я этого не говорил вообще, чушь какая-то. Я говорил о том, что у любой современной армии, которая использует современное вооружение, непременно должна быть своя защищенная сеть, по которой передаются данные для управления войсками, для военной логистики. А использовать это в народном хозяйстве… Зачем?», — удивлялся Вильянов. «Мне удалось посмотреть этот материал, потому что мне начали отчаянно звонить. Этот журналист, некто Богдан, звонил мне трижды, и такое впечатление, что он хотел услышать то, что хотел услышать», — рассказал Парфентьев.

3. Западные либералы как проповедники каннибализма

Один из самых ярких фейков года создал корифей жанра — ведущий «Вестей недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев. В сентябрьской программе он рассказал, что либералы на Западе дошли до пропаганды каннибализма. Некий профессор Стокгольмской школы экономики, по словам Киселева, предложил отказаться от «консервативных табу» и включить в рацион человечину. Вывод из этого Киселев сделал такой:

«Понятие греха в либерализме ликвидировано. Пороки объявлены добродетелью, и вот, пожалуйте, уже и кушать подано. Вам кусочек носа, ухо — похрустеть хрящиком, может, запеченную женскую грудь или прямо с гриля ребрышки человечьи поглодать? Вполне в кухонном тренде. Лакомясь всем этим, вы к тому же благородно решаете проблему продовольственной устойчивости человечества и оберегаете планету от глобального потепления. Будьте сознательными, ешьте друг друга».

А мастера креатива из редакции «Вестей недели» проиллюстрировали сюжет высокохудожественным изображением сэндвича, из которого горчат человеческие руки.

Вот только ни к чему такому профессор Магнус Седерлунд не призывал. Он в своей лекции говорил всего лишь о том, что в будущем в результате климатических изменений может сложиться ситуация, когда человечество столкнется с тотальной нехваткой продовольствия, и тогда, чтобы выжить, придется расширить рацион за счет того, что сейчас считается несъедобным, — насекомых, червей, мяса домашних (не сельскохозяйственных) животных и даже человечины. Таким образом он поддержал борцов против глобального потепления.

Но что-то пошло не так: на сайте одного шведского телеканала перепутали причину со следствием и появилось упоминание о том, что профессор предложил есть человеческую плоть, чтобы сохранить климат. Сенсационную новость подхватили ультраправые СМИ вроде Breitbart и Fox News, поленившись проверить ее по источникам на шведском языке, а уже на этой основе Киселев создал свою блистательную филиппику в адрес либералов, хотя неизвестно, принадлежит ли к ним сам профессор Седерлунд.

4. Польша как виновница Второй мировой войны

В конце года едва ли не самой любимой темой Владимира Путина стала история начала Второй мировой войны, и особенно дороги ему два тезиса: пакт Молотова — Риббентропа был выдающейся победой советской дипломатии, а Польша сама виновата в том, что Гитлер и Сталин на нее напали. На декабрьской пресс-конференции Путин заявил:

«Советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими протоколами. Обращаю ваше внимание на следующее обстоятельство: войска зашли-то зашли, но зашли после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось где-то уже в районе польско-румынской границы».

Основывался Путин, вероятно, на том, что в сентябре в «Комсомольской правде» рассказывал кандидат исторических наук Дмитрий Суржик:

«На момент 17 сентября 1939 года войска Речи Посполитой были уже разгромлены вермахтом, польское правительство бежало за границу».

Но это неправда. Руководство Польши во главе с президентом Игнацием Мосцицким после нападения Германии оставалось в восточной части страны, не оккупированной Германией, и лишь после вторжения советских войск, в ночь с 17 на 18 сентября 1939 года, покинуло страну, перейдя границу с Румынией.

Оценивая советско-германский пакт, Путин заявил:

«Хорошо это или плохо? Обращаю ваше внимание – это очень важно – на то, что Советский Союз последним, это было последнее государство Европы, которое подписало с Германией пакт о ненападении. Все остальные до этого подписали. А что надо было делать Советскому Союзу? Оставаться один на один?

Да, говорят, там секретные протоколы, раздел Польши. Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии. Зашла в два района – Тешинский и еще там второй район. И всё, и забрала их. Вот и всё. Ультиматум выдвинули фактически. Целую группировку создали для агрессии. Не потребовалось, потому что просто Чехословакия сдалась под этим нажимом и отдала эти территории. Но сделали то же самое».

В действительности ряд европейских стран, в том числе Великобритания и Франция, в 1938 году подписали с Германией совместные декларации о ненападении, но только в случае с СССР к договору были добавлены секретные протоколы о разделе Европы. И только СССР в результате присоединил к себе три европейские страны целиком и значительную часть территории других стран. Кроме Германии и СССР, небольшую часть территории Чехословакии, населенную в основном этническими поляками, присоединила Польша, за что позже два президента Польши — Войцех Ярузельский и Лех Качиньский — приносили извинения, а сама территория после войны вернулась в состав Чехословакии. Называя Польшу агрессором и приравнивая ее к гитлеровской Германии, Путин старается обелить Сталина.

5. «Секретный чат Родченкова» с признаниями в заговоре против российского спорта

И снова возвращаемся к пресс-конференции Путина, на которой он прокомментировал решение WADA отстранить российских спортсменов от крупнейших международных соревнований:

«<…> Не соответствующее здравому смыслу и праву решение. Почему? Потому что, что касается допинга, то решения, связанные с допингом, были приняты в отношении участия наших спортсменов под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде, теперь за то же самое — еще раз».

Но наказание это вовсе не за те нарушения, из-за которых российскую команду отстранили от зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане, а за невыполнение условий возвращения к нормальному режиму работы. Одним из условий была передача WADA базы данных Московской антидопинговой лаборатории. РФ согласилась с этим условием и передала базу, хотя и с нарушением установленного срока: требовалось сделать это до конца 2018 года, фактически же базу данных передали 17 января 2019 года. За опоздание российскую сторону решили не наказывать, но выяснилось, что база не соответствует той, которую в 2017 году передал WADA информатор (по-видимому, Григорий Родченков).

Заявление Путина практически повторяет то, что было сказано в выпущенном телеканалом НТВ фильме под названием «Мутная WADA», где сообщалась сенсационная новость: оказывается, изменения в базу данных внес не кто иной как сам Родченков, у которого до 2016 года, уже после его бегства в США и разоблачительного выступления о российской государственной допинговой системе, почему-то сохранялся полный доступ к базе. Более того, при анализе информационной системы московской антидопинговой лаборатории обнаружили встроенный в нее секретный чат, видимый только для пользователей с особыми правами, в котором Родченков со своими ближайшими подчиненными обсуждали свои мошеннические схемы: они «создавали видимость грязных проб» и шантажировали спортсменов и тренеров.

Вели себя в этом чате Родченков и компания как злодеи из второсортных триллеров: открытым текстом рассказывали друг другу сущность своей преступной схемы, которую они и так должны знать, — чтобы зрителю было понятно. Но непонятным остается, почему он, имея полный доступ, не удалил секретный чат, то есть сохранил доказательства того, что записи о грязных пробах были лишь «видимостью».

И совсем уже вдребезги версия НТВ разбивается об установленные WADA факты: последние изменения в базу данных были внесены в 2019 году, когда Родченков уже точно не имел к ней доступа. Подвела российских спортивных чиновников ошибка сисадмина московской лаборатории: внося в базу изменения, он изменил системную дату на 2015 год, а после этого, возвращая систему к реальному времени, перепутал формат даты и вместо 8 января 2019 года (08/01/2019) выставил 1 августа (01/08/2019), так что система на какое-то время оказалась в будущем.

6. Хвалебная статья о Крыме в несуществующей немецкой газете

В марте РИА «Новости» опубликовало материал под заголовком «Немецкие СМИ сообщили о „ренессансе” российского Крыма». Правда, из СМИ там было упомянуто всего одно, но зато какое!

Издание называлось Der Globus Deutschland. В его разделе «О нас» кратко рассказана история британской газеты The Globe, выходившей с 1803 по 1921 год, а затем добавлено: «Газета больше не существует. Der Globus Deutschland не связан с вышесказанным, но вдохновляется этой великой газетой и пытается продолжить традицию великой новостной журналистики».

Это все. Ни адреса, ни имени редактора, никаких выходных данных. Судя по первой новости, сайт появился за два месяца до публикации РИА. Внешне Der Globus Deutschland выглядел как обычный сайт политических новостей с десятками обновлений в день (правда все — с анонимным автором). Странности начинались при открытии этих материалов: каждый состоял всего лишь из нескольких строчек, причем по стилю они напоминали подзаголовки статей, но самих статей после них не было. И они действительно оказались подзаголовками, скопированными из немецких газет, в основном Der Spiegel, — без текстов самих статей. Немногочисленные более развернутые публикации тоже были скопированы. И лишь одна статья о Крыме выделялась на этом фоне: она тоже не была оригинальна, но ее хотя бы перевели с английского. Правда, довольно странным образом перевели: в одном месте слово Crimea (Крым по-английски) превратилось в Creme («сливки» на португальском языке).

Der Globus Deutschland работает и сейчас, в конце 2019 года, — по той же схеме, что и раньше, правда, некоторые краденые статьи удалены, а с Der Spiegel сайт переключился на Die Zeit. Кто и с какой целью его создал, неизвестно.

7. След MI6 в покушении на Скрипаля: все дело в морских свинках

Осенью канал НТВ порадовал телезрителей документальным сериалом о деле Скрипалей в рамках программы «Основано на реальных событиях». В одном из эпизодов рассказывали причудливую версию о том, что Сергей Скрипаль помогал бывшему британскому разведчику Кристоферу Стилу в составлении досье о российских связях Дональда Трампа, после чего британские спецслужбы убрали его как слишком много знавшего.

Аргументы в пользу этой версии были такие: Стил когда-то был куратором двойного агента Скрипаля, а в Солсбери Скрипаль и Стил жили на одной улице. Российские же агенты, ездившие в Солсбери под именами Руслана Боширова и Александра Петрова, вовсе ни при чем, ведь испарения «Новичка» настолько ядовиты, что с ним нельзя работать без костюма химзащиты (на самом деле никаких испарений нет — это вещество нелетучее). Об этом в фильме свидетельствует почему-то директор музея ПВО, представленный экспертом по химическому оружию.

И, наконец, самый мощный аргумент от того же самого директора музея ПВО: противоядие против «Новичка» разрабатывали в военной лаборатории в Портон-Дауне недалеко от Солсбери и испытывали на морских свинках (откуда директор музея знает эту подробность, зрителю не сообщают). А Скрипаль держал у себя дома именно морских свинок! Ну как тут не поверить в коварный замысел спецслужб.

8. Брюссельская ярмарка детей для геев

Одну из самых ярких сенсаций года сообщила программа НТВ «Центральное телевидение»: в Брюсселе продают детей богатым геям, желающим их усыновить. Сюжет рассказывал о прошедшей в Брюсселе очередной конференции некоммерческой организации Men Having Babies («Мужчины, имеющие детей»):

«… Арендуют несколько этажей вот в этом отеле. Все в золоте, все очень модно. Пахнет специально разбрызгиваемыми духами. Стоимость входного билета — 60 евро, естественно, без учета проживания. В общем, даже если судить только по этой гостинице в самом центре столицы Бельгии, публика здесь собралась очень не бедная».

В кадре при этом был довольно скромный четырехзвездочный отель, а стоимость входного билета по брюссельским меркам и вовсе невелика. И занимается организация вовсе не торговлей детьми, которая, по утверждению соведущей «Центрального телевидения» Анны Янкиной, в Бельгии вполне легальна, а помощью геям, желающим усыновить детей или воспользоваться услугами суррогатных матерей (последнее, кстати, вполне легально и в России). Что же касается торговли людьми, то в Бельгии, как и во всех европейских странах, она считается тяжким преступлением.

Канал НТВ анонсировал сюжет таким твитом:

«Геи со всего мира съехались на ярмарку в Брюссель за «живым товаром» — покупать себе детей. Клиенты могут подобрать „экземпляр“ по параметрам: рост, цвет глаз, волос. Были бы деньги, а ребенок для продажи найдется».

Правда, впоследствии этот маленький шедевр, в котором вообще нет ни слова правды, пришлось удалить.

9. Как Киселев отрицал присутствие ЧВК Вагнера в ЦАР на фоне доказательства этого самого присутствия

В сентябре «Вести недели» показали репортаж о российских военных советниках в Центральноафриканской республике. Инструктор тренировочного лагеря утверждал, что они «не имеют никакого отношения к ЧВК Вагнера». Далее в сюжете был показан листок с «10 заповедями бойца», которыми руководствуются российские военные. Это сопровождалось комментарием «честь российского солдата не должна быть нигде испачкана».

Ссылка на репортаж «Вестей» https://t.co/H9AYomZ5wE (1:48:39) pic.twitter.com/UlSO1hjHQo

— CIT (@CITeam_ru) September 30, 2019

Вот только фоном для «10 заповедей» служило изображение, напоминающее орденский знак с крестом, мечами и пятиконечной звездой. Исследователи из Conflict Intelligence Team узнали этот знак: он оказался одной из наград, созданных ЧВК Вагнера для своих бойцов.

10. Папская награда для Путина, оказавшаяся сувениром

И еще о наградах. В июле глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале:

«Президент России Владимир Путин получил в Ватикане из рук папы римского Франциска медаль „Ангел-Хранитель мира“, присуждаемую один раз в сто лет. За последние 462 года он стал пятым лауреатом медали. Это свидетельствует об истинном авторитете Президента РФ в мировом сообществе. Поздравляем Вас, уважаемый Владимир Владимирович!»

Позже информацию о награждении «уникальной медалью» подтвердил и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. А «Интерфакс» добавил подробности: медаль выпущена в честь шестого года понтификата Франциска, она посвящена 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны, на ней приведена цитата из радиообращения папы Пия XII от 24 августа 1939 года: «Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне».

Вот только в наградной системе Ватикана такой медали нет. Это папская памятная медаль, они выпускаются ежегодно для увековечения очередного года понтификата и по особым случаям, таким как зарубежные визиты папы римского.

Год назад сообщалось о выпуске медали к шестой годовщине понтификата, а также о том, что она «официально поступила в продажу». Медаль была создана молодой итальянской художницей Кьярой Принчипе, на ней изображен «голубь, от которого исходят лучи света, освещающие руки папы римского». Эти лучи символизируют дары Святого Духа.

Всего было выпущено 30 золотых медалей, 1500 серебряных и 2000 бронзовых. Также было выпущено 30 комплектов из медалей всех образцов. Их можно было купить в том числе в библиотеке Ватикана.

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