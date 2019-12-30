Суд отказался рассматривать дело экс-главбуха «Седьмой студии» в особом порядке, несмотря на сделку со следствием

Мещанский суд будет рассматривать уголовное дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой в общем порядке, несмотря на то, что она пошла на сделку со следствием. Об этом сообщает «МБХ медиа».

По словам судьи, Масляева выполнила не все условия сделки со следствием, поэтому с 13 января начнутся слушания с изучением всех доказательств. Как отмечает издание, прокурор и сама Масляева выступили против рассмотрение дела в обычном порядке.

В ноябре Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии», которое выделили в отдельное производство, поскольку она единственная из обвиняемых, кто признал вину и пошел на сделку со следствием.

8 октября Мосгорсуд вернул дело «Седьмой студии» на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Было отменено решение о возврате дела в прокуратуру.

Кирилла Серебренникова, экс‐гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина, бывшего генпродюсера студии Алексея Малобродского, экс‐сотрудницу Минкульта Софью Апфельбаум и бывшего бухгалтера студии Нину Масляеву обвинили в хищении 133 млн рублей, выделенных Минкультом на театральный проект «Платформа», которым занималась «Седьмая студия».

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