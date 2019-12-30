Выступившему в защиту фигурантов «московского дела» иерею Ярославская епархия запретила служить в церкви на ближайшие пять лет

30.12.2019, 17:57, Новости дня

Иерею из Ростова Великого Ярославской области уходящий со своего поста митрополит Пантелеимон наложил запрет на священнослужение до 2024 года. Об этом сам священник написал на своей странице в Facebook.

Как сказал изданию «7×7» пресс-секретарь епархии Александр Сатомский, запрет на священнослужение дисциплинарный и не связан с его общественной деятельностью: «В данном случае запрет является терапевтической церковной мерой, которая должна вернуть человека в правильное настроение, чтобы он в дальнейшем служение продолжил».

В сентябре Александр Парфёнов вместе с другими священниками подписал петицию в защиту фигурантов «московского дела» и осужденного по «дадинской» статье Константина Котова, которого приговорили к 4 годам колонии.

Читайте также: Ересь милосердия. Почему письмо священников по «московскому делу» вызвало возмущение церковных чиновников

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Четырехдневный раунд переговоров по транзиту российского газа через Украину завершен в Вене. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон. «Сегодня в 05:28 утра закончили практически круглосуточный 4-дневный переговорный марафон с «Газпромом» в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи — своевременного подписания межоператорского […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика