Выступившему в защиту фигурантов «московского дела» иерею Ярославская епархия запретила служить в церкви на ближайшие пять лет

Иерею из Ростова Великого Ярославской области уходящий со своего поста митрополит Пантелеимон наложил запрет на священнослужение до 2024 года. Об этом сам священник написал на своей странице в Facebook.

Как сказал изданию «7×7» пресс-секретарь епархии Александр Сатомский, запрет на священнослужение дисциплинарный и не связан с его общественной деятельностью: «В данном случае запрет является терапевтической церковной мерой, которая должна вернуть человека в правильное настроение, чтобы он в дальнейшем служение продолжил».

В сентябре Александр Парфёнов вместе с другими священниками подписал петицию в защиту фигурантов «московского дела» и осужденного по «дадинской» статье Константина Котова, которого приговорили к 4 годам колонии.

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