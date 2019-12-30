Путин влепил звонкую пощечину мечущемуся Зеленскому

30.12.2019, 17:54, Разное

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского были одной из главных интриг уходящего года. Президенты России и Украины провели переговоры 9 декабря во время саммита нормандской четверки в Париже.

Тогда у некоторых экспертов возникла надежда, что мировым лидерам удастся заставить Владимира Зеленского ответственно отнестись к обязательствам, которые Украина взяла на себя в рамках минских соглашений. Кроме того, специалисты осторожно отмечали рост вероятности нормализации отношений между Киевом и Москвой.

Однако позиция президента Украины оказалась крайне подвижной. Владимир Зеленский буквально метался между совершенно противоположными точками зрения на разрешение конфликта в Донбассе, а также так и не смог сформулировать, каким он видит российско-украинское будущее. В итоге надежды на улучшение отношений не оправдались.

Именно с этим некоторые эксперты связали тот факт, что Владимир Путин не направил своего новогоднего поздравления Владимиру Зеленскому. Дескать, таким образом он буквально влепил президенту Украины звонкую пощечину, показав, что все необязательные контакты с украинским коллегой старается свести к минимуму.

Владимир Путин направил свои поздравления с Новым годом президенту США Дональду Трампу, президенту Белоруссии Александру Лукашенко, президенту Турции Реждепу Тайипу Эрдогану, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, Папе Римскому Франциску, королеве Великобритании Елизавете II и премьер-министру Борису Джонсону.



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Последнее: Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского были одной из главных интриг уходящего года. Президенты России и Украины провели переговоры 9 декабря во время саммита нормандской четверки в Париже. Тогда у некоторых экспертов возникла надежда, что мировым лидерам удастся заставить Владимира Зеленского ответственно отнестись к обязательствам, которые Украина взяла на себя в рамках минских соглашений. Кроме […]

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