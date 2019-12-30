Plus size модель Грэм снялась полностью голой

30.12.2019, 17:54, Новости дня

32-летняя пышнотелая американская модель Эшли Грэм, которая вскоре станет мамой, показала в Instagram фото в стиле ню.

«Открыта, чтобы сдаться», – написала она.

Автор фото – Касс Берд.

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open to surrender || caught by angel mama @cassblackbird

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 27 Дек 2019 в 1:32 PST

О беременности Грэм сообщила в августе.

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

С мужем Джастином Ирвином Грэм живет в браке с 2010 года. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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