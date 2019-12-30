Глава налоговой службы Украины заявил, что ведомство впервые с 2011 года выполнило план поступлений в госбюджет

Государственная налоговая служба Украины впервые с 2011 года выполнила план поступлений в госбюджет. Об этом 30 декабря сообщил в Facebook руководитель ГНС Сергей Верланов.

«Впервые с 2011 года со стороны налоговой выполнен бюджет! Без давления на плательщиков, без кучи лишних и безосновательных проверок, без необоснованных штрафов и доначислений! Мы сломали эту позорную традицию, внедрив правильное администрирования на базе аналитической работы, причем сократив количество плановых и внеплановых проверок на 14%. В следующем году планируем сократить их еще на 20%. Налоговая служба действительно становится сервисом для плательщиков, а не каким-то кошмаром», – написал он.

По словам Верланова, поступления в общий фонд госбюджета составили 457,3 млрд грн (на 17,1% больше запланированного), объем возмещения НДС – 151,9 млрд грн (рост на 15,4%).

Гарна новина, друзі!Вперше з 2011 року з боку податкової виконаний бюджет! Без тиску на платників, без купи зайвих і… Posted by Сергій Верланов on Pühapäev, 29. detsember 2019

18 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы, которого предусматривало разделение ГФС на отдельные органы: Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу.

Государственную налоговую службу в мае 2019 года возглавил бывший замминистра финансов Сергей Верланов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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