Звезда сериала «Интерны» попала в больницу

Актер Сергей Бадюк попал в одну из больниц Таиланда. Во время путешествия у него начал выходить камень.

По данным издания «Вечерняя Москва», медики и страховая компания отказали ему в срочной операции. Стоит отметить, что Сергей Бадюк снялся в нескольких известных российских фильмах и сериалах, среди которых Интерны» и «Родина».

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Последнее: Актер Сергей Бадюк попал в одну из больниц Таиланда. Во время путешествия у него начал выходить камень. По данным издания «Вечерняя Москва», медики и страховая компания отказали ему в срочной операции. Стоит отметить, что Сергей Бадюк снялся в нескольких известных российских фильмах и сериалах, среди которых Интерны» и «Родина».