Россельхознадзор введет ограничения на поставки цитрусовых из Китая

30.12.2019, 17:51, Новости дня

Россельхознадзор сообщил, что с 6 января будут введены ограничения на поставки цитрусовых из Китая. Причиной этого стало обнаружение в этой продукции карантинных вредных организмов.

В ведомстве отметили, что принимаемые китайской стороной меры для выполнения российских требований не доказали свою эффективность и в РФ продолжают «систематически выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемой продукции», передает ТАСС.

«В связи с этим Россельхознадзор до принятия китайской стороной действенных корректирующих мер вынужден с 6 января 2020 года ввести временные ограничения на поставки в Россию из Китая цитрусовых культур», – отмечается в сообщении.

Ранее Россельхознадзор допустил запрет на ввоз в Россию рыбы и морепродуктов из Китая.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Актер Сергей Бадюк попал в одну из больниц Таиланда. Во время путешествия у него начал выходить камень. По данным издания «Вечерняя Москва», медики и страховая компания отказали ему в срочной операции. Стоит отметить, что Сергей Бадюк снялся в нескольких известных российских фильмах и сериалах, среди которых Интерны» и «Родина».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика