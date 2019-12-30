Передачу АПЛ «Князь Владимир» флоту перенесли на 2020 год

30.12.2019, 17:51, Новости дня

Передача в состав ВМФ атомной подводной лодки проекта 955 «Князь Владимир» переносится на 2020 год.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Напомним, «Князь Владимир» прошел государственные испытания, его передача флоту запланирована на ближайшее время.

Кроме того, глава «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что на 2020 год планируется передать в ВМФ еще четыре атомные подлодки.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Актер Сергей Бадюк попал в одну из больниц Таиланда. Во время путешествия у него начал выходить камень. По данным издания «Вечерняя Москва», медики и страховая компания отказали ему в срочной операции. Стоит отметить, что Сергей Бадюк снялся в нескольких известных российских фильмах и сериалах, среди которых Интерны» и «Родина».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика