Передачу АПЛ «Князь Владимир» флоту перенесли на 2020 год

Передача в состав ВМФ атомной подводной лодки проекта 955 «Князь Владимир» переносится на 2020 год.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Напомним, «Князь Владимир» прошел государственные испытания, его передача флоту запланирована на ближайшее время.

Кроме того, глава «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что на 2020 год планируется передать в ВМФ еще четыре атомные подлодки.

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