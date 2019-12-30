Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»

Прославившаяся в интернете группа «Стекловата» выпустила ремейк своего клипа «Новый год».
В видео появились три участника группы и один музыкант в костюме Деда Мороза, которому достались строчки четвертого участника. Клип почти полностью повторяет предыдущую версию, снятую в начале 2000-х. Видео опубликовано на YouTube-канале МТС.
Оригинальное видео опубликовано на YouTube-канале «herrhelgeYT1».
Ранее были названы самые популярные клипы уходящего десятилетия.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: То, как будет накрыт праздничный стол, может существенно повлиять на будущее членов семьи. Поэтому прислушаться важно к следующим традициям, пишет ToDay News Ufa. Чтобы год был сытным и прибыльным, стол нужно организовать разнообразным и щедрым на угощенья. «На ком закончится бутылка шампанского, тот загадывает желание, дует в ее горлышко и отправляет в дальний угол до […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Медики: Регулярная чистка зубов защищает сердце / 2 декабря
- Составлен список наиболее востребованных специалистов в 2020 году / 16 декабря
- Мнение: Путин разрешил людям валежник! / 9 декабря
- Девять из одиннадцати тестов на беременность дают ложно отрицательный результат / 29 апреля
- «Гараж 54» создал кабриолет из 65 тысяч фрагментов стекла / 15 декабря
- Запомните этот день и это преступление / 28 декабря
- Мнение: О шокирующей коррупции и стыдливом признании Крыма / 26 ноября
- Разъяренная мать ударила по голове непослушную Волочкову / 2 декабря