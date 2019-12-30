Нафтогаз рекомендовал ждать официальных итогов по переговорам с Газпромом

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, призвал дождаться официального объявления об итогах газовых переговоров с ПАО «Газпром».
«Пока нет. Если будут «уже да», будут официальные сообщения», – написал Витренко в Facebook, призвав сохранять спокойствие.
Отметим, что газовые переговоры проходят в Вене уже в течение пяти дней. При этом ранее в понедельник Киев заявил о подписании мирового соглашения по спору с Газпромом.
Напомним, 20 декабря стороны подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию. Также Москва и Киев решили обсудить после Нового года прямые поставки газа на Украину.
В рамках соглашения Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что газовое соглашение с Украиной стало вынужденным компромиссом.
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