Мнение: Главные угрозы для России, готовность к провокациям и безаварийный год Роскосмоса

1. Близится конец календарного года, и более того – конец целого десятилетия, 2010-х годов. Многие сейчас подводят итоги и пытаются заглянуть в будущее, в том числе оценить те угрозы, которые оно несёт. Коллега crimsonalter, – как всегда, кратко и ёмко, – перечисляет главные негативные сценарии для России, которыми нас пугали и которых нам действительно стоит боятся:

https://t.me/crimsondigest/1080

…я очень давно читаю прогнозы наших дорогих заокеанских оппонентов, и если посмотреть на их надежды в плане слома России, то топ-2 выглядит примерно следующим образом:

1. Закончится нефть, или нефть станет слишком дешёвой, что приведет к коллапсу экономики.

2. Разные группы российской элиты переругаются между собой, что приведет к эдакой «гражданской войне элит» или к переходу каких-то групп на сторону геополитических оппонентов.

Цены на нефть и санкции, к нашему счастью, не оправдали их надежд. Но вот вопрос внутриэлитных конфликтов — это реальная уязвимость любой сложной системы. Кстати, на примере того как сейчас буквально разламывается США (а Трамп намекает на риски гражданской войны), видно, что происходит, когда система поиска компромиссов разных элитных групп перестаёт работать.

Зависимость России от «нефтяной иглы», – и без того весьма условная, – за последние 10 лет резко снизилась. Поэтому сценарий внутреннего элитного противостояния и в самом деле выглядит наиболее угрожающим.

Однако один из главных итогов десятилетия, пожалуй, состоит в том, что и российская элита, и россияне в целом смогли объединиться для решения важнейших задач, при этом сохранив возможность свободно обсуждать проблемы страны с учётом мнения всех граждан.

2. Интересное, хотя местами и спорное высказывание читателя о том, почему современная Россия гораздо успешнее во внешней политике, чем был Советский Союз:

https://olegmakarenko.ru/1749162.html?thread=718604458#t718604458

Никогда нельзя загонять сильного противника в угол. Это глупо. США не может блокировать «Северный поток-2». Но [не может] и не реагировать на него тоже. Поэтому самое разумное — это дать противнику красиво отползти от этого поражения. Чтобы поражение выглядело как победа. Это и есть стратегическое мышление и суть игры в долгую. Задача получить газовый рынок Европы. Но нет задачи «красиво» и показательно победить геополитических конкурентов. В этом нет смысла кроме красивой картинки любой ценой. Поэтому ряд тактических и продуманных поражений в итогу привёл к стратегической победе.

Именно поэтому Россия побеждает. Она изменилась, и изменились её действия и тактика. Это не тот туповатый и задиристый СССР, который Запад как котят загонял на расставленные капканы, просто играя на эмоциях и беря на слабо. Нет, Россия не такая и это пугает Западный мир. Вот почему в нулевые действия Запада по дискредитации и разрушению России были такими небрежными и неподготовленными. Они думали что мы всё тот же СССР, загнанный в узкие рамки идеологии с полуграмотными вояками у власти. Пара тупых и примитивных провокаций и всё, бери нас тёпленькими.

Запад потерпел абсолютное поражение в войне горячей и информационной потому, что последние 25 лет противодействовал не России, а СССР, которого нет. А это как пытаться отравить корову мухоморами или послать за мангустом кобру.

Во-первых, военное руководство СССР не следует называть ни «тупым», ни «полуграмотным». Оно всё же выиграло ряд войн и управляло мощным, высокотехнологичным ВПК. Однако идеологические шоры и непонимание того, как правильно строить экономику в мирное время, действительно сыграли для нашей страны роковую роль.

Во-вторых, несмотря на определённые успехи, говорить о победе в информационной войне, пожалуй, рановато. Войны такого рода полностью не заканчиваются: расслабиться мы не сможем как минимум ещё пару лет, пока леваки не начнут делать из США вторую Венесуэлу.

3. Просто зафиксирую это здесь, из соображений справедливости и нейтральности, о которых, к сожалению, часто забывают многие российские журналисты. Впервые за 10 лет все запуски Роскосмоса в этом году (24 ракетных старта) оказались успешными:

https://masterok.livejournal.com/5889265.html

О каждом провале пусков в прошлые годы некоторые популярные интернет-издания (не буду лишний раз показывать пальцем) много и охотно писали, снабжая это аналитикой в стиле «всё пропало, а дальше будет только хуже». При этом зачастую игнорировалось, что какая-то доля провалов и нештатных ситуаций была всегда и является практически неизбежной.

Многие ли теперь напишут про этот небольшой, но всё-таки успех нашей космической отрасли? Напомните мне, пожалуйста, в конце января. Я составлю список тех, кто написал.

Источник: Место для дискуссий

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