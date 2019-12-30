Учёные назвали факторы повышения риска развития кишечных заболеваний

Учёные составили список факторов увеличения риска появления кишечных заболеваний. Понимание ситуации позволит повысить защиту организма и обеспечить лучший уровень здоровья.
Спровоцировать недуг в области кишечника могут курение, удаление миндалин, употребление антибиотиков либо противозачаточных медпрепаратов, приём разного рода напитков, дефицит витамина D, а также бактерии хеликобактер. Все указанные особенности рассматриваются специалистами как потенциальные источники для болезни Крона, воспалительных процессов и язвенного колита.
Защититься от развития соответствующих болезней помогут спорт, употребление чая, а также наличие в рационе продуктов, содержащих витамин D и фолиевую кислоту. В младенческом возрасте здоровье во многом зависит от процесса кормления грудью.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В новогодние праздники в московском регионе будет облачная и ветреная погода, близкая к нулю температура, а также гололедица, сообщила газете ВЗГЛЯД ведущий метеоролог Гидрометцентра РФ Марина Макарова. «Москва и Московская область до конца недели будет находиться под влиянием циклонов, поэтому фон атмосферного давления будет пониженным. Погода будет облачной, ветреной, но более теплой, чем в среднем […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ту-22М3 получил повреждения при аварийной посадке под Астраханью / 17 декабря
- Чичваркин о новой власти в Украине: Я пока не вижу, какие реформы новые элиты сделали или собираются сделать / 3 декабря
- Появилось видео первого пассажирского поезда на Крымском мосту / 25 декабря
- Президент Казахстана объявил, что страна планирует полностью отменить смертную казнь / 20 декабря
- В «Национальном корпусе» заявили, что акция под Радой будет продолжаться пока «власть не услышит народ» / 18 декабря
- ЕСПЧ впервые рассмотрит жалобу трансгендера из России / 16 декабря
- Рогозин назвал новое предназначение «Спектра-РГ» / 20 декабря
- Путин назвал главную проблему в решении конфликта в Донбассе / 19 декабря