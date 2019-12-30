Учёные назвали факторы повышения риска развития кишечных заболеваний

30.12.2019, 17:30, Разное

Учёные составили список факторов увеличения риска появления кишечных заболеваний. Понимание ситуации позволит повысить защиту организма и обеспечить лучший уровень здоровья.
Спровоцировать недуг в области кишечника могут курение, удаление миндалин, употребление антибиотиков либо противозачаточных медпрепаратов, приём разного рода напитков, дефицит витамина D, а также бактерии хеликобактер. Все указанные особенности рассматриваются специалистами как потенциальные источники для болезни Крона, воспалительных процессов и язвенного колита.

Защититься от развития соответствующих болезней помогут спорт, употребление чая, а также наличие в рационе продуктов, содержащих витамин D и фолиевую кислоту. В младенческом возрасте здоровье во многом зависит от процесса кормления грудью.



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