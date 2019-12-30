Посол США вмешалась в спор РФ и Польше о предвоенных годах

Американский посол в Польше Жоржетт Мьюир заявила, что фашистский диктатор Адольф Гитлер и генсек СССР Иосиф Сталин виновны в начале Второй мировой войны.
«Уважаемый президент [Владимир] Путин, именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», – обратилась Мьюир к российскому лидеру в Twitter после его слов об отношении Польши к нацистской Германии.
Напомним, Путин отреагировал на решение Европарламента, приравнивающее СССР к гитлеровской Германии, подчеркнув, что Советский Союз последним из стран Европы подписал с Германией договор о ненападении. Также президент РФ указал, что к тому моменту, когда советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, правительство Польши уже «утратило контроль» и «находилось где-то в районе польско-румынской границы».
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