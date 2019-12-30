На Ставрополье перевернулся автобус, пострадали пять человек

На Ставрополье на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус. Причиной аварии стало столкновение с автомобилем, в ЧП пострадали пять человек.
Как сообщают СМИ, легковая машина и автобус не смогли разминуться на дороге в районе города Благодарное Ставропольского края. Удар был настолько сильным, что автобус с пассажирами перевернулся.
По сообщению регионального ГИБДД, инцидент произошел утром примерно в 07:40. Легковым автомобилем управлял 42-летний мужчина, находясь у регулируемого перекрестка его Chevrolet Cruze двинулся с места на красный свет. Из-за этого машина столкнулась с автобусом «ГАЗ», который опрокинулся на проезжей части трассы.
В автобусе птицефабрики «Белояр» в этот момент находилось девять пассажиров, рабочих предприятия. К счастью, погибших в результате ДТП нет, пятерым пострадавшим оказана медицинская помощь.
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