Бордель под вывеской салона красоты: Рудковскую призывают раскрыть правду о прошлом

30.12.2019, 17:26, Разное

Блогер Лена Миро в очередной раз напала на Яну Рудковскую.
Обозревательница не верит, что почти тридцать лет назад продюсер владела собственным
бизнесом в сфере красоты.

По словам Миро, Рудковская не могла познакомиться с будущим
мужем бизнесменом Виктором Батуриным в кабинете, где делают маникюр. Она не
понимает, что забыл уважаемый мужчина в салоне, куда ходят исключительно
представительницы прекрасного пола.

«Все участковые милиционеры знают, что под вывесками
маникюрных салонов скрывались в то время форменные бордели. И давайте совсем уж
начистоту? Откуда у бедной девки из Усть-Свиздюйска, отучившейся якобы на врача
на Алтае, деньги на открытие какого-либо приличного салона в Сочи?» – задает
вопросы обозревательница в личном ЖЖ.

Миро потребовала у Яны Рудковской объяснений. Лена призвала рассказать,
откуда появились деньги на открытие бизнеса.

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 20 Дек 2019 в 8:05 PST

Напомним, на написание нового пасквиля Лену Миро
вдохновил спор Яны Рудковской и Ксении Собчак. Журналистка в ютуб-шоу заявила,
что музыкальный продюсер в прошлом была маникюршей. В ответ Яна сказала, что владела салоном красоты. Будущая звезда не только руководила заведением, но и
вела прием как врач-косметолог.



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