Бордель под вывеской салона красоты: Рудковскую призывают раскрыть правду о прошлом

Блогер Лена Миро в очередной раз напала на Яну Рудковскую.
Обозревательница не верит, что почти тридцать лет назад продюсер владела собственным
бизнесом в сфере красоты.
По словам Миро, Рудковская не могла познакомиться с будущим
мужем бизнесменом Виктором Батуриным в кабинете, где делают маникюр. Она не
понимает, что забыл уважаемый мужчина в салоне, куда ходят исключительно
представительницы прекрасного пола.
«Все участковые милиционеры знают, что под вывесками
маникюрных салонов скрывались в то время форменные бордели. И давайте совсем уж
начистоту? Откуда у бедной девки из Усть-Свиздюйска, отучившейся якобы на врача
на Алтае, деньги на открытие какого-либо приличного салона в Сочи?» – задает
вопросы обозревательница в личном ЖЖ.
Миро потребовала у Яны Рудковской объяснений. Лена призвала рассказать,
откуда появились деньги на открытие бизнеса.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, на написание нового пасквиля Лену Миро
вдохновил спор Яны Рудковской и Ксении Собчак. Журналистка в ютуб-шоу заявила,
что музыкальный продюсер в прошлом была маникюршей. В ответ Яна сказала, что владела салоном красоты. Будущая звезда не только руководила заведением, но и
вела прием как врач-косметолог.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В новогодние праздники в московском регионе будет облачная и ветреная погода, близкая к нулю температура, а также гололедица, сообщила газете ВЗГЛЯД ведущий метеоролог Гидрометцентра РФ Марина Макарова. «Москва и Московская область до конца недели будет находиться под влиянием циклонов, поэтому фон атмосферного давления будет пониженным. Погода будет облачной, ветреной, но более теплой, чем в среднем […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Росприроднадзор будет публиковать данные о качестве воздуха в промышленных городах / 30 декабря
- Британская полиция выдвинула обвинение еще одному фигуранту дела о гибели 39 мигрантов / 24 ноября
- Шойгу доложил Путину о постановке на боевое дежурство комплекса «Авангард» / 27 декабря
- Ключевого свидетеля в расследовании против Трампа обвинили в домогательствах / 28 ноября
- ЦБ отозвал лицензии у страховщика российских космических аппаратов / 13 декабря
- Гаджеты: Гиперскутер Dragonfly сможет соперничать с автомобилем / 20 декабря
- Завернутое в одеяло тело девушки нашли в квартире в Москве / 10 декабря
- Певица Наргиз сочла Россию неподходящим местом для детей / 21 декабря