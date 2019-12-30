Бордель под вывеской салона красоты: Рудковскую призывают раскрыть правду о прошлом

Блогер Лена Миро в очередной раз напала на Яну Рудковскую.

Обозревательница не верит, что почти тридцать лет назад продюсер владела собственным

бизнесом в сфере красоты.

По словам Миро, Рудковская не могла познакомиться с будущим

мужем бизнесменом Виктором Батуриным в кабинете, где делают маникюр. Она не

понимает, что забыл уважаемый мужчина в салоне, куда ходят исключительно

представительницы прекрасного пола.

«Все участковые милиционеры знают, что под вывесками

маникюрных салонов скрывались в то время форменные бордели. И давайте совсем уж

начистоту? Откуда у бедной девки из Усть-Свиздюйска, отучившейся якобы на врача

на Алтае, деньги на открытие какого-либо приличного салона в Сочи?» – задает

вопросы обозревательница в личном ЖЖ.

Миро потребовала у Яны Рудковской объяснений. Лена призвала рассказать,

откуда появились деньги на открытие бизнеса.

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 20 Дек 2019 в 8:05 PST

Напомним, на написание нового пасквиля Лену Миро

вдохновил спор Яны Рудковской и Ксении Собчак. Журналистка в ютуб-шоу заявила,

что музыкальный продюсер в прошлом была маникюршей. В ответ Яна сказала, что владела салоном красоты. Будущая звезда не только руководила заведением, но и

вела прием как врач-косметолог.

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