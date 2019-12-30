«Намеренно брал на работу слабых артистов»: Максим Фадеев назвал свою главную ошибку в работе с артистами в передаче «Просто о сложном»

Максим Фадеев в ходе передачи «Просто о сложном» пояснил о главной профессиональной ошибке. Как сказал музыкант, он намеренно брал на работу слабых артистов.

Продюсер в беседе с журналисткой Софико Шеварднадзе заявил, что никогда не сотрудничал с творческими личностями, а сейчас считает эту стратегию ошибочной. В ходе передачи «Просто о сложном» композитор спросил сам себя, почему он работал с плохими певцами и не мог найти никого сильнее. Однако Фадеев также и ответил на свой вопрос, заявив, что надеялся на их благодарность.

Музыкант отметил, что теперь он по-другому относится ко многим вещам и полностью решил изменить специфику работы лейбла. В будущем Фадеев планирует сотрудничать с «думающими» артистами. По словам режиссёра, он ни с кем не будет заключать контракты, чтобы избежать финансовой стороны вопроса.

Сейчас у продюсера уже есть команда таких личностей, которые сами делают аранжировки для композиций. Исполнитель будет помогать им как профессионал с большим жизненным опытом.

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