Роспатент сообщил, что палата по патентным спорам не удовлетворила претензии Rambler к «Яндексу» из-за использования товарного знака «Яндекс.Афиша».

«Товарный знак «Яндекса» оставлен в силе. «Рамблеру» отказано в удовлетворении возражения», – заявили в пресс- службе Роспатента, передает ТАСС.

Ранее Rambler подал заявление в отношении «Яндекса», по мнению Rambler, эта компания незаконно использовала слово «Афиша» в названии сервиса.

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