Погиб ребенок: под Москвой грузовик врезался в пешеходов возле ТЦ

Возле торгового центра в Котельниках произошло ЧП. Водитель КамАЗа не справился с управлением и наехал на людей, среди которых оказались дети.

Трагедия случилась рядом с одним из крупнейших в регионе торговых центров «МЕГА». В результате аварии погибла пятилетняя девочка и пострадал полуторагодовалый ребенок. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

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