«Вьюга». Дорош выпустил клип с балериной Горшуновой. Видео

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Видео: ДОРОШ / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В новогодние праздники в московском регионе будет облачная и ветреная погода, близкая к нулю температура, а также гололедица, сообщила газете ВЗГЛЯД ведущий метеоролог Гидрометцентра РФ Марина Макарова. «Москва и Московская область до конца недели будет находиться под влиянием циклонов, поэтому фон атмосферного давления будет пониженным. Погода будет облачной, ветреной, но более теплой, чем в среднем […]
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