Беларусь не планирует отказываться от нацвалюты при интеграции с Россией. Об этом 29 декабря в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой.

«Это пустые измышления, что мы в рамках программы интеграции откажемся от белорусского рубля и перейдем на некую другую валюту. Это абсолютная глупость. Такие переговоры не ведутся», – подчеркнул он.

Обе страны пока не согласовали интеграционные дорожные карты по газу, нефти и налогам. Крутой надеется, что президент Беларуси Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин встретятся до конца года, чтобы найти решения по спорным вопросам.

«Аргументации сторон понятны и нужно просто принятие политического решения, по большому счету», – добавил вице-премьер.

По его словам, с 1 сентября 2020 года роуминг между Беларусью и Россией будет отменен и тарифы операторов будут очень схожими.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, писали российские СМИ.

В конце 2018 года российское издание «Московский комсомолец» написало, что президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным 25 декабря 2018 года согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В январе 2019 года Лукашенко назвал разговоры о возможном объединении с Россией глупыми и притянутыми за уши, а в феврале призвал не верить и не читать заявления о возможной потере суверенитета Беларуси.

17 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках союзного государства.

16 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российском правительстве сообщал, что Россия и Беларусь намерены с января 2021 года объединить экономики. Глава белорусского министерства иностранных дел Владимир Макей заявил, что власти России и Беларуси планируют начать работу над единым Налоговым кодексом.

29 ноября посол Беларуси в Москве Владимир Семашко сказал, что цель Беларуси и РФ создать единый парламент и правительство не изменилась. По данным белорусского издания «Наша Ніва», в посольстве Беларуси утверждают, что слова Семашко вырвали из контекста. Лукашенко сказал, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, «даже братской России».

23 декабря Крутой отметил, что интеграция РФ и Беларуси в экономической сфере шла «очень медленно», но основной пакет документов уже согласован.

24 декабря Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным не поднимать вопрос о создании единых парламента и правительства.

Также он сказал, что Россия каждый год повышает цены и «завинчивает гайки» в отношении Беларуси. В результате растет торговый дефицит Минска и уже достиг $9 млрд.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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