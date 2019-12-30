Мнение: «Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет»

Реально странная новость. «Объединенная авиастроительная корпорация» собирается переименовать все производимые в России гражданские самолеты и сделать линейку лайнеров с единым названием. По словам главы «Объединенной авиастроительной корпорации Слюсаря, в сформированный Дивизион гражданской авиации вошли «Иркут» (МС-21), «Гражданские самолеты Сухого» (SSJ-100) и другие активы. Делается это для того, чтобы инвестиции не распылялись, а шли в один бренд.

Ок, если от этого проблем у того же «Сухого Суперджета-100», с которым постоянно происходят ЧП (только на днях самолет выкатился (https://echo.msk.ru/news/2561395-echo.html) за пределы полосы в «Шереметьево», где в мае при аварийной посадке такого же лайнера погиб 41 человек) , и который ОАК уже не знает, кому впарить, проблем станет меньше.

Но, как писал Вильям наш Шекспир, «Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет».

Как пахнет не роза, уточнять не будем. Но тоже соответственно названию.

На📸- ЧП в Якутске (https://www.rbc.ru/society/10/10/2018/5bbe2e639a7947bea17d7f64/) осенью 2018-го

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Источник: СерпомПо

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