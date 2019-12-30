Елка наряжена: как готовятся к новому году в космосе

Экипаж заявил, что уже решительно настроен на празднование главного зимнего торжества. Они украсили искусственное дерево и отпустили его в «свободное плавание» по станции. Таким образом космонавты показали, как готовятся к Новому году.

Как сообщает ТВ Центр, помимо праздничного дерева на МКС имеются и подарки, и новогодние кушанья. Во время торжества космонавты смогут насладиться апельсинами, оливками, фисташками, финиками и другими деликатесами, которые им были доставлены «Прогрессом МС-13».

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