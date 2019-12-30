ДНР: Освобожденные пленные подвергались в украинском плену пыткам

Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что все лица, переданные Киевом ДНР в рамках обмена пленными, подвергались пыткам.
«Вчера, после обмена, я опросила всех лиц, которых мы получили в ходе обмена пленными. И не было ни одного человека, который не сказал, что к нему применялись методы незаконного дознания. То есть люди подтвердили, что в отношении них применялись пытки», – сказала Морозова, передает Донецкое агентство новостей.
Напомним, 29 декабря впервые за два года состоялся обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса. После чего освобожденные жители Харькова рассказали о лжи украинских СМИ и пытках в СБУ.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Правоохранительные органы инициировали проверку происшествия, в ходе которого убили двух собак в Кировской области, сообщили в региональном УМВД. СМИ сообщают, что собак якобы убил депутат законодательного собрания Кировской области Вячеслав Ягдаров. «В отдел полиции поступило заявление от гражданина, который сообщил о своих убитых собаках, трупы которых он показывает на видео. На место выезжала следственно-оперативная группа, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Возросло число жертв крушения пассажирского самолета в Алма-Ате / 27 декабря
- Подтверждена гибель сотрудника ФСБ в перестрелке на Лубянке / 20 декабря
- Заморозка помощи Украине вызвала раскол в администрации Трампа / 30 декабря
- Губернатор Сахалина рассказал о значении открытия новой ГРЭС на острове / 25 ноября
- В РФ празднуют Международный день добровольца / 5 декабря
- Немецкие СМИ: У ФРГ теперь официально есть свое дело Скрипаля / 4 декабря
- Путин назвал беспардонной ложью положения резолюции Европарламента о мировой войне / 11 декабря
- Кунаки показала архивные фото младшего брата / 9 декабря