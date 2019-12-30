ДНР: Освобожденные пленные подвергались в украинском плену пыткам

Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что все лица, переданные Киевом ДНР в рамках обмена пленными, подвергались пыткам.

«Вчера, после обмена, я опросила всех лиц, которых мы получили в ходе обмена пленными. И не было ни одного человека, который не сказал, что к нему применялись методы незаконного дознания. То есть люди подтвердили, что в отношении них применялись пытки», – сказала Морозова, передает Донецкое агентство новостей.

Напомним, 29 декабря впервые за два года состоялся обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса. После чего освобожденные жители Харькова рассказали о лжи украинских СМИ и пытках в СБУ.

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